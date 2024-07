Gonzalez per Gasperini...e Berardi per Palladino!

Il pressing dell’Atalanta per il giocatore più importante della Fiorentina, Nico Gonzalez, è diventato più incessante, più convinto. Da parte dei viola, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è la consapevolezza di una disponibilità alla cessione per un motivo su tutti: la necessità della Fiorentina di abbassare il monte ingaggi. E dopo Milenkovic che guadagnava più di tutti ed è già partito, c'è proprio Gonzalez nella lista.

La richiesta e la base di partenza della trattativa

La richiesta? 40 milioni. L’Atalanta, che l’argentino lo vuole eccome, risponde con 28-30 più bonus (tra i 2 e i 3 milioni). Anche se i nerazzurri prima devono piazzare l’attaccante maliano El Bilal Touré.

E' la volta buona per Berardi?

E in entrata? Sul quotidiano sportivo si torna a leggere il nome di Domenico Berardi, un vecchio pallino che potrebbe funzionare benissimo nei due dietro la punta dello schema di Palladino. Difficile che resti col Sassuolo in Serie B e questa potrebbe essere davvero la volta buona per un suo trasferimento e proprio a Firenze.