Stadio Franchi, Burgassi: “C'è chi prova a confondere le acque. Poste basi per candidatura di Firenze a Euro 2032"

Quest’oggi il presidente della Comissione cultura e sport di Palazzo Vecchio Marco Burgassi ha voluto replicare all’ultimo intervento del consigliere della Lista civica Eike Schmidt Massimo Sabatini.

“Il consigliere Sabatini prova ancora a confondere le acque, ma la giunta con gli ultimi atti ha fatto chiarezza. La trasparenza del lavoro che l’Amministrazione sta portando avanti si vede anche dal fatto che, nell’ultimo mese e mezzo, la Giunta ha approvato due delibere per illustrare con chiarezza il percorso amministrativo che stiamo seguendo sullo stadio. Ci siamo preparati ad affrontare tutti gli scenari possibili. Con l’ultima delibera di giunta abbiamo posto le basi sia per la candidatura di Firenze agli Europei 2032 sia per poter valutare, nell’interesse pubblico, ogni eventuale proposta che dovesse arrivare".

Ha poi concluso il suo intervento: “Lo abbiamo spiegato più volte e continuiamo a farlo con la massima trasparenza. L’idea dell’Amministrazione è chiara da tempo. È arrivata una proposta e, come abbiamo sempre detto, la valuteremo con serietà e nel rispetto delle procedure previste dalla legge. Questa è la differenza tra amministrare e fare polemica”.