L’Italia Under 21 abbandona l’Europeo ai quarti. I ragazzi di Nunziata la riprendono in nove, ma la Germania la vince ai supplementari

Finisce l’avventura dell’Italia Under 21 all’Europeo di categoria. La Nazionale di Carmine Nunziata termina la propria esperienza ai quarti: passa la Germania, con un 3-2 complessivo.

Intorno all’ora di gioco Koleosho porta in vantaggio gli Azzurrini, poi Woltemade raddrizza la situazione poco dopo. E la vicenda si complica ulteriormente con l’espulsione di Gnonto e la successiva rete di Weiper a tre giri di lancette dal termine. Al 96’, quando tutto sembrava ormai perduto (con in mezzo un’altra espulsione per l’Italia, a causa delle proteste di Zanotti reputate eccessive), Ambrosino agguanta un clamoroso pareggio e porta la partita ai supplementari. Al minuto 117, però, Röhl firma il definitivo 3-2 e infrange i sogni azzurri.