Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato a Fiorentinanews.com durante Hangover Viola, presentando la prossima sfida viola contro l’Atalanta al Franchi, per poi toccare molti altri temi.

“Prima di ogni gara ci chiediamo che tipo di partita sarà, ogni tappa è difficile. La Fiorentina è in un buon momento e Gudmundsson che era l’ago della situazione in negativo è migliorato vistosamente, anche come espressione. Lo trovavo più polemico, invece ora è disinvolto, ora si è visto un bel sorriso e sono contento. L’Atalanta è una grande squadre così come lo è la Fiorentina. Confermerei la formazione vista con la Juventus, e oggi occorre farsene una ragione: si va in campo in 11 più 5, coi cambi si può stravolgere la squadra e chi entra è spesso più importante di chi esce”.

‘La Fiorentina deve lusingare Kean e bloccarlo’

“Odio le clausole rescissorie, non mi piacciono queste cose prestabilite. Non le fisserei mai, il domani di un calciatore è sempre tutto da vedere ed è soggetto a tantissime varianti. Oggi 52 milioni di euro per Kean li possono spendere in tanti. Adesso serve andare dal calciatore e bloccarlo: va tenuto e per farlo serve uno stipendio da top player. Kean ama Firenze e qui ha trovato la sua dimensione, è finalmente titolare e fa gol, dopo aver sempre un po’ barcollato. Ora le sue potenzialità le sta mettendo in mostra e segna a ripetizione. Bisogna assolutamente non perderlo, lusingandolo, non possiamo farcelo scappare. Se non si tiene un calciatore così salta il banco, la città si deprime e scoppierebbero nuovamente le polemiche, si tornerebbe indietro. Firenze giustamente si incavola quando si cedono i giocatori importanti”.

‘Zaniolo può svegliarsi, Colpani lo aspetterei ma…’

“Quando arrivò Zaniolo mi chiesero se l’avrei preso, e dissi di sì anche se si porta dietro tanti ‘ma’, è uno che gioca veramente bene a calcio. Ha tante doti e prima o poi deve esprimere il suo potenziale, ma ha qualcosa che lo limita. Il suo ruolo è sempre stato un po’ un punto interrogativo, per me è un’ala destra, deve giocare esterno. Ha i numeri per giocare nelle grandi squadre, può risvegliarsi. Colpani è un giocatore importante, sa fare tutto, è tecnico e veloce ed anche resistente. A Firenze ha fatto vedere forse il 60%, io lo aspetterei. I rumori però sono negativi, come se non lo riscattassero, e mi dispiace da morire, io lo riscatterei. Potrebbe essere il grande acquisto di maggio e fare la differenza, tutti dimenticherebbero quanto accaduto prima”.