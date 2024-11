Spazio per la Fiorentina su La Gazzetta dello Sport a pagina 10, in taglio alto: “Kean e i suoi fratelli” e in sommario: “Cooperativa viola, 14 giocatori in gol. La Fiorentina sogna”. In taglio basso: “Gudmundsson sì o no? Decisione all'ultimo”. A pagina 11: “E' derby d'America. Commisso sfida il fondo Oaktree. Due club, due stili”.