Bove "torna" in campo nella sua nuova CasaViola: il VIDEO del centro sportivo finanziato dal giocatore della Fiorentina

Dal giallorosso al viola fino a CasaViola. La vita di Edoardo Bove prosegue, lontano dai campi di gioco ma non troppo. E così, in attesa di capire se l'attività agonistica potrà mai riprendere, l'ex centrocampista giallorosso ha presentato oggi il suo nuovo progetto: CasaViola, il centro sportivo della Boreale, società che lo ha visto crescere e formarsi nella periferia di Roma Nord.

Il bellissimo gesto di Bove

Come aveva raccontato tempo fa, Bove ha finanziato la ristrutturazione del centro sportivo del club capitolino. Oggi ne ha dato l'annuncio sui social, con un bel video e una descrizione accurata: “In quel campo ho tirato i miei primi calci. Ho sognato, ho sbagliato, ho imparato. Oggi ho deciso di tornare lì, dove tutto è cominciato, per costruire qualcosa che possa restituire al territorio tutto quello che mi ha dato”, ha scritto su Instagram.

Il VIDEO del nuovo centro sportivo finanziato da Bove

“CasaViola è un luogo che parla di sport, ma anche di comunità, di valori, di futuro. È uno spazio aperto a tutti: bambini, ragazzi, famiglie, amici. È scuola calcio, ma anche padel, pickleball, tornei, centri estivi, momenti condivisi. Ho investito in questo progetto perché credo nello sport come casa. Una casa vera, fatta di persone, fatica, sogni e possibilità. Grazie a chi ha creduto in questo con me”, ha concluso il giocatore della Fiorentina.