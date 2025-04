Una fitta lotta per un posto in Europa. Tudor: "Non serve a nulla pensare alla corsa Champions, ci toglie soltanto energie"

La Serie A offre un panorama molto competitivo ed equilibrato, per quanto riguarda le squadre in lotta per un posto nelle competizioni europee. Difficilmente come in questa stagione abbiamo assistito a così tanti club raccolti in pochi punti. Tra questi c'è la Fiorentina… e anche la Juventus, il cui allenatore, Igor Tudor, tiene distanti le pressioni. O almeno ci prova.

“Corsa Champions? Non la guardiamo, toglie energie e dà problemi”

Questo il suo intervento in conferenza stampa: “Dobbiamo continuare come stiamo facendo, il gruppo sta bene e lavora sul piano delle prestazioni e della mentalità. Sono felice adesso, non conta il passato. Corsa Champions? Non la guardiamo, pensarci non serve a niente. Anzi, toglie energie. Pensiamo solo al campo”.