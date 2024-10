"Se Palladino consolida il lavoro di Italiano la Fiorentina può diventare una grande squadra"

A Radio Bruno ha parlato l'ex centrocampista della Roma Roberto Scarnecchia. Queste le sue parole sulla partita di domani sera contro la Fiorentina dei giallorossi: “Bove ancora non aveva dimostrato tutto il suo potenziale alla Roma, per questo il rammarico per il suo addio è rimasto a metà. Non era di certo il nuovo De Rossi, ma a Firenze sta facendo molto bene. La Fiorentina ha osato prendendolo, vediamo cosa succede”.

"Secondo me la squadra viola già lo scorso anno aveva fatto uno scatto di qualità verso l'alto, ora Palladino deve consolidare il lavoro fatto da Italiano e così la Fiorentina può diventare una grande squadra. Dalla Roma mi aspettavo qualcosa in più visto la rosa che ha. Avrebbe tutti gli elementi per far divertire".