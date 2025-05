De Gea-Fiorentina, parti al lavoro per continuare insieme: si registra ottimismo. La proposta del club viola e i dettagli

Importantissime novità per quanto riguarda il portiere della Fiorentina David De Gea. Il caos in casa viola degli ultimi giorni, con le dimissioni del tecnico Raffaele Palladino, avrebbero potuto portare un po' più di incertezza all'interno dell'ambiente. Ma intanto si lavora per trattenere a Firenze l'estremo difensore spagnolo.

De Gea-Fiorentina, si lavora per un triennale. E c'è grande ottimismo

La Fiorentina sta lavorando per trovare un accordo con De Gea. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, il club avrebbe formalizzato un'offerta per un triennale (fino al 2028) e si registra maggiore ottimismo tra le parti. L'ingaggio si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro poco meno annui, una cifra relativamente alta per i parametri della Fiorentina.

L'ulteriore speranza a disposizione del club

Ricordando inoltre quanto annunciato dal ds Pradè in conferenza stampa, ci sarebbe ancora un'altra possibilità. Se infatti non arrivasse una risposta positiva, la società viola ha comunque la volontà di esercitare l’opzione che ha a disposizione per trattenere De Gea un’ulteriore stagione. Calciatore e club tornerebbero successivamente a tavolino per trattare.