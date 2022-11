Nico Gonzalez pronto a lasciare il Qatar: non rimarrà nel ritiro dell’Argentina

Secondo quanto riportato dal giornalista argentino di Tyc Sports Gastón Edul, Nico Gonzalez sta per imbarcarsi per lasciare il Qatar. Il giocatore della Fiorentina non rimarrà dunque nel ritiro dell’Argentina al Mondiale, come chiesto da Scaloni, ma dovrà tornare a casa. Rimane da capire quale sarà la sua prossima meta, se Firenze o l’Argentina. Alla base della scelta c’è una regola della FIFA, che non consente di avere più di 26 giocatori nel proprio ritiro.

Questo quanto scritto da Edul sul proprio profilo Twitter: “Joaquín Correa non è più nel ritiro dell’Argentina. Nico González sta per partire. La FIFA non consente più di 26 giocatori in qualsiasi ritiro” Joaquín Correa ya no está en la concentración de Argentina.

Nico González se va a ir.

FIFA no permite que haya más que 26 jugadores en ninguna concentración. — Gastón Edul (@gastonedul) November 18, 2022