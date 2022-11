Nicola: “Abbiamo trovato una Fiorentina dal grande tasso tecnico, ci sta di perdere. Un tiro e basta? Non dimenticate chi avevamo davanti”

Analisi in sala stampa per il tecnico della Salernitana, Davide Nicola dopo la sconfitta con la Fiorentina:

“Vilhena è un giocatore che può interpretare la posizione da quinto, ci ha giocato in altre squadre ma anche con noi. C’era la previsione di spostare Candreva e Mazzocchi qualora Ikoné ci avesse creato problemi, cosa che abbiamo poi fatto. Abbiamo trovato una squadra dal tasso tecnico elevato, in un momento brillante e in casa ha un’altra espressione di forza. Nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita, purtroppo non possiamo far giocare sempre gli stessi per 95 minuti. Dispiace aver preso gol, fosse passato tempo ce l’avremmo potuta fare. Resta un bel secondo tempo, al cospetto di un grande avversario.

Un solo tiro in porta? Credo che abbiamo incontrato un avversario davvero forte e noi non eravamo al massimo delle nostre risorse, anche lo stesso impiego di Bohinen o Maggiore che abbiamo recuperato oggi. Abbiamo bisogno di fare l’ultima partita, dare tutto e poi recuperare tutti. La partita è stata buona e ci siamo anche divertiti a tratti.

Cosa avremmo voluto fare? Avremmo voluto gestire maggiormente il pallone, poi la Fiorentina ci attaccava alti. Non abbiamo lavorato benissimo sui tempi di uscita, l’attacco dello spazio non è stato quello che ci aspettavamo e l’abbiamo migliorato col tempo. Lo accettiamo però, un po’ per caratteristiche, un po’ per valore dell’avversario”.