Nicola lancia la carica: “Questo Torino non molla mai. Ogni partita per noi è una battaglia”

Pochi minuti fa il tecnico del Torino Davide Nicola ha partecipato alla conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. L’allenatore granata ha analizzato a fondo lo stato mentale della sua squadra, sottolineando l’importanza della continuità per conseguire il prima possibile la salvezza. Queste le sue parole: “Quanto può incidere il successo ottenuto contro il Sassuolo? Rimango fedele ai miei principi: l’abbiamo chiusa e commentata, ora pensiamo alla Samp che è forte e sarà una partita difficile. Dobbiamo concentrarci sul prossimo impegno. Sono tosti, giocano in ampiezza e bravi nelle seconde palle, serve una prestazione attenta.Come si spiega i momenti della squadra nella singola partita? Non molliamo mai, anche se commettiamo alcuni errori specialmente all’inizio. Possiamo cambiare pelle e modulo, è una forza: dobbiamo essere più coscienti del fatto di non aspettare episodi negativi per cominciare a fare bene. Quanto serve il secondo successo consecutivo? Con continuità, aumentano le possibilità di raggiungere l’obiettivo. Se facciamo le cose in un certo modo, possiamo raggiungere ciò che vogliamo. Tutti la ricercano, devi avere anche continuità di prestazioni. I ragazzi stanno lavorando bene e con impegno, c’è da migliorare ma ci concentriamo anche sui pregi. Cosa manca a questa squadra? C’è stata una costante di rimonta nella mia gestione, è un dato che dimostra la volontà di crederci e non mollare mai. Nell’ultimo quarto d’ora saltano un po’ gli schemi, quindi non mi interessa il minutaggio dei gol ma la consapevolezza di fare bene dal primo minuto. C’è stato qualcosa di diverso dopo il Sassuolo? Ogni partita è una battaglia, questa è la realtà. Dobbiamo fare punti ed esprimere un certo tipo di gioco: dobbiamo mettere a posto alcune cose, ma questa è la strada e dobbiamo essere convinti di ciò che si fa”.