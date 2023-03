Nicoletti: “Restyling Franchi? Il Castellani di Empoli penso sia la soluzione più percorribile. Credo che Castrovilli andrà via a giugno”

L’agente ed intermediario di mercato Costantino Nicoletti, a Radio Toscana, ha trattato vari argomenti di attualità gigliata: “Per quanto riguarda il restyling del Franchi, penso che la soluzione più percorribile sia quella del Castellani di Empoli.

E ancora: “Rinnovi? Il prolungamento di Castrovilli penso sia quello più problematico. Io credo che il calciatore andrà via. Tutto dipenderà dagli obiettivi della Fiorentina per il prossimo anno. Anche il rinnovo di Martinez Quarta non sarà semplice”.