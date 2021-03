Niente da fare per la Fiorentina Femminile: arriva l’ennesimo k.o. contro la Juventus, resta la lotta per il quinto posto

Si avvia sul rettilineo finale il campionato della Fiorentina Femminile, che ha perso anche oggi in casa con la Juventus, per l’ennesima volta viene da dire vista l’incapacità di togliere anche solo un punto alle bianconere ormai da diverse stagioni. Succede tutto nel primo tempo, con la doppietta di Staskova e nel mezzo la perla firmata da Lana Clelland: per le ragazze di Cincotta quindi c’è un misero quinto posto, in coabitazione con Florentia ed Empoli (che ha una partita in meno).