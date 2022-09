Niente Fiorentina nel weekend? Allora ci pensano le ragazze di Panico col primo big match della stagione

A un mese dall’inizio del campionato, per la Fiorentina di Patrizia Panico è tempo di primi bilanci. Dopo la disastrosa annata 2021/22, le (nuove) ragazze viola sono partite in quarta, anzi, in terza viste le tre vittorie su tre. Il turno in programma questo fine settimana potrebbe dare un primo vero scossone alla classifica, che al momento vede proprio le Viola e la Sampdoria dell’ex Cincotta a punteggio pieno, seguite da Juve e Inter, con Roma e Milan leggermente più attardate.

La 4ª giornata si aprirà sabato con il match di Roma, che precederà il ritorno dell’ultimo turno preliminare di Champions League delle giallorosse. Alle 14:30 la squadra dell’ex Giacinti ospiterà al ‘Tre Fontane’ la formazione viola, pronta ad allungare la sua striscia di vittorie per continuare a sognare in grande. Il primo big match della stagione è alle porte, ricordando che quest’estate la Viola aveva schiantato la Roma per 3-0 in amichevole.