Niente Fiorentina per Romagnoli? Il suo futuro sembra già scritto, rifiutata l’offerta viola

Niente Romagnoli per la Fiorentina. Nella giornata di ieri, come riporta il Corriere dello Sport, il presidente della Lazio Claudio Lotito si è mosso per provare a chiudere l’operazione col Milan. La distanza delle scorse settimana, di circa 500mila euro, si sarebbe assottigliata: il club biancoceleste è arrivato ad offrire 2,7 milioni netti al difensore.

La richiesta di Romagnoli è di 3, ma i contatti andranno avanti con la volontà di ambo le parti di arrivare alla fumata bianca. Intanto, il prossimo ex rossonero avrebbe già comunicato al Monza e alla stessa Fiorentina la sua intenzione di rifiutare le loro proposte.