Niente riposo per il Sivasspor in vista della Fiorentina: turchi di nuovo in campo dopo meno di 24 ore dopo l’ultimo match

Niente riposo per il Sivasspor, che ieri sera ha affrontato in campionato l’Istanbulspor fuori casa venendo sconfitto per 3-0. La compagine turca che giovedì sera affronterà la Fiorentina nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League è tornata già oggi in campo per preparare il match europeo, dopo meno di 24 ore dall’ultima fatica.

Circa 1 ora e mezzo di sessione, tra riscaldamento, esercizi di passaggio e partitella. Solo lavoro di scarico, però, per i titolari che hanno giocato contro l’Istanbulspor. Domani la rifinitura.