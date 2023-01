“Non parliamo di grande operazione se Gonzalez resta alla Fiorentina. Brekalo è fermo da mesi, Petagna potrebbe essere un ‘Piatek’. Italiano ha una squadra chiaramente indebolita”

A Lady Radio il giornalista Marcello Mancini si è soffermato sull’attuale situazione della Fiorentina, commentando anche le opzioni di mercato per la squadra viola. Ecco le sue parole: “Italiano ha una squadra che è stata chiaramente indebolita e non riesce a lavorare serenamente viste le voci per Gonzalez. Non voglio sentire parlare di grande operazione l’averlo trattenuto. Giocatori che avrebbero dovuto cambiare il volto alla Fiorentina non si sono mai visti nel pieno. Gonzalez, Sottil, che non si sa quando tornerà e come starà dopo l’operazione. La nave viola è sballottata a destra e a sinistra, la società ora qualcosina sul mercato potrebbe anche fare. Il ‘Piatek’ della situazione forse potrebbe essere adatto. Petagna potrebbe rappresentare questa opzione. Brekalo non gioca da ottobre, è fermo da mesi, rischiamo di essere punto e a capo. Prendere meglio di ciò che la Fiorentina ha è piuttosto semplice, le punte hanno segnato sei gol in due. A meno che Italiano non valuti altre scelte tattiche”.

Conclude Mancini: “Non mi sembra di vedere all’orizzonte grandi prospettive. Spero che arrivi di meglio per la Fiorentina, questo certo. Se arriverà qualcuno ne parleremo, intanto penso che il portiere non fosse una priorità. Sirigu sicuramente è un signor giocatore, Gollini è parso un ex da come lo abbiamo visto in viola”.