Non solo la Fiorentina e altra mezza Europa, sulle tracce di Julián Álvarez c’è adesso anche il Barcellona

Secondo il portale argentino Olé, tantissimi club europei hanno messo gli occhi sul promettente attaccante centrale in forza al River Plate, Julián Álvarez.

L’argentino classe 2000 ha all’attivo ben 17 reti in stagione, che gli hanno garantito la conquista del titolo di capocannoniere del campionato. Tra le squadre che hanno mostrato maggior interesse per il giovane calciatore, oltre alle italiane Juventus, Fiorentina, Inter e Milan, adesso è molto forte in pressing anche del Barcellona, restato ormai privo del Kun Aguero.

I blaugrana fanno sul serio, anche se la clausula rescissoria di 20 milioni potrebbe rivelarsi un enorme ostacolo per una società in grande difficoltà economica come quella spagnola.