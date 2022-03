Non solo la convocazione: Biraghi verso una maglia da titolare

Sono tanti i giocatori dell’Italia che hanno abbandonato il ritiro di Coverciano e non prenderanno parte alla partita dell’Italia contro la Turchia, in programma domani sera. Si tratta di Verratti, Jorginho, Immobile, Insigne, Florenzi e Politano, che per motivi diversi sono stati liberati dal ct Roberto Mancini.

Tra questi non c’è Cristiano Biraghi: il capitano della Fiorentina è stato convocato per la gara contro Calhanoglu e compagni. Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, sarebbe addirittura destinato ad una maglia da titolare. Una notizia che farà contento il giocatore, ma non Vincenzo Italiano che riabbraccerà Biraghi soltanto nella giornata di mercoledì. A quattro giorni dal derby contro l’Empoli e con una partita sulle gambe da smaltire.