Non solo Rebic, il Milan recupera al top anche Giroud: la tripletta del francese in vista della Fiorentina

Il prossimo 20 novembre la Fiorentina potrebbe non trovarsi di fronte Ibrahimovic, che sarà reduce da un doppio impegno con la Svezia, bensì Olivier Giroud, rimasto invece a Milanello a recuperare la condizione. Nella giornata di ieri i rossoneri hanno sostenuto un’amichevole contro la Primavera, dove il francese ha segnato una tripletta, dando ottimi segnali a Pioli in vista del match del ‘Franchi’. Dovrebbe esserci lui al centro dell’attacco, contro una difesa a dir poco improvvisata tra infortuni e squalifiche. E come se non bastasse, anche Rebic è rimasto a casa ma sembra pronto a tornare dal primo minuto.