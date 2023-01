Non soltanto Gonzalez: la nuova settimana sarà più decisiva che mai per la Fiorentina e le riflessioni sul mercato

Nel giro di 48 ore la trattativa tra il Leicester e la Fiorentina per Nicolas Gonzalez potrebbe diventare ancora più concreta. Secondo La Nazione il giocatore viola considera più che soddisfacente l’offerta del club inglese, anche se restano da discutere i dettagli. L’ultima parola spetterà al presidente Rocco Commisso, così come per il centrocampista Sofyan Amrabat cercato sia in Inghilterra che in Spagna.

Anche la rivelazione dei Mondiali con il suo Marocco viene valutato almeno 40 milioni dalla Fiorentina, e chiunque lo voglia deve presentare un’offerta da far vacillare il club. Lo sa benissimo l’Atletico Madrid, che potrebbe presentarsi nel corso della prossima settimana con una proposta economica per il giocatore viola. Nel frattempo la società viola può e deve fare le sue riflessioni davanti alle possibili cifre che possono essere presentate in questa sessione di calciomercato.