“Non sono sicuro che Haaland sia migliore di Vlahovic. Come se la caverebbe il norvegese nel campionato di Ibrahimovic, Lukaku e Immobile?

Uros Djurdjevic, attaccante da 19 gol in stagione allo Sporting Gijon, ed ex conoscenza del nostro campionato, visto il suo anno trascorso a Palermo (stagione 2015-16) ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Compagno di squadra di Vlahovic ai tempi del Partizan Belgrado, il serbo ha riservato parole al miele per il giovane attaccante della Fiorentina:

“Sta mostrando semplicemente il tipo di potenziale su cui sta lavorando. Ha appena iniziato a trasformare il suo talento in qualità, è un ragazzo molto intelligente: ha iniziato a giocare con la Primavera, ha capito le esigenze del calcio italiano, ha imparato la lingua .. Usa entrambi i piedi, ha un ottimo colpo di testa, si muove molto bene, è un gran lavoratore e concentrato sul suo obiettivo. Cesare Prandelli ha riconosciuto tutte queste qualità e ora Dusan lo ha ripagato coi gol e buone gare sul campo”.

E’ il miglior giovane 9 del mondo dopo Haaland?

“Non sono sicuro che Erling Haaland sia migliore di Dusan Vlahovic al momento. Si sa quanto sia difficile la Serie A per un giovane giocatore. Dusan si sta mettendo in mostra in una serie dove è in competizione con attaccanti come Ibrahimovic, Immobille, Martinez, Lukaku… La domanda è come se la caverebbe Haaland in Italia, anche se è sicuramente un giocatore fantastico”.