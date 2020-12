Nonostante il pareggio la Fiorentina…torna in ritiro

Un pareggio “in rimonta” con tanto di reazione caratteriale e tecnica per la Fiorentina che nel finale del match contro il Sassuolo ha addirittura sfiorato la rete della rimonta definitiva con un Franck Ribery formato stellare. Nonostante il pareggio con tanto di performance decisamente più soddisfacente delle ultime uscite, la Fiorentina resta in ritiro. Questa sera infatti la compagine viola passerà la notte post partita riunita nel proprio bunker. Reazione si, mollare la presa no. Anche perchè sabato arriva a Firenze il Verona di Ivan Juric…

