Nordin Amrabat: “Le big d’Europa fino a ora hanno dormito su Sofyan, adesso per lui ci sarà la fila. Lo scorso anno è stato vicino al Tottenham”

Al De Telegraaf ha parlato il fratello di Sofyan, Nordin Amrabat. Anche lui calciatore, ormai fuori dai radar della nazionale, gioca per l’AEK Atene e ha tenuto a fare i complimenti a suo fratello, oltre a svelare un retroscena di mercato interessante. Queste le sue parole:

“Sono davvero incredibilmente orgoglioso di Sofyan. Quando giochi così bene in un palcoscenico del genere, in un gruppo con paesi come Croazia, Belgio e Canada, allora vuol dire che hai molto da offrire. Penso che i migliori club in Europa fino a ora abbiano dormito e adesso si sono svegliati. Lo scorso gennaio Sofyan è stato vicino al Tottenham, ma non è arrivato accordo sulla cifra con la Fiorentina. Penso che le squadre interessate ora faranno la fila per lui”.