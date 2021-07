Novità dall’allenamento: Biraghi e Benassi tornano in gruppo, ancora palestra per Dragowski

MOENA – Arrivano alcune novità in vista della partita amichevole di oggi in programma per la Fiorentina contro la Polisportiva C4 Foligno.

Sia Biraghi che Benassi hanno smaltito i rispettivi problemi fisici e si stanno allenando in gruppo insieme ai compagni. Entrambi sembravano potessero riposare per l’impegno di oggi, ma dalle prove tattiche che si stanno svolgendo sul sussidario di Moena emerge che entrambi i giocatori viola potranno essere della partita.

Il portiere Dragowski resta invece a lavorare in palestra per svolgere il suo programma di recupero.