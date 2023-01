Novità di mercato in casa Salernitana. Proposto un ex Fiorentina come nuovo centravanti

Un ex calciatore della Fiorentina potrebbe tornare in Italia dopo circa tre anni di assenza, stavolta alla Salernitana. La società granata, vista la possibilità di salutare Botheim (che partirebbe direzione Spezia) e Bonazzoli, vorrebbe completare il reparto d’attacco con un acquisto in quest’ultima settimana di mercato.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la Salernitana ha ricevuto due proposte da due società straniere per quanto riguarda possibili nuovi attaccanti. Oltre a Andy Delort del Nizza, l’altra opzione è Khouma El Babacar, attualmente in forza al Copenhagen. La sua ultima esperienza in Serie A risale al 2019/2020, a Lecce.