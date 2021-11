Nuova avventura televisiva (ed esotica!) per l’ex moglie di Cecchi Gori

Nuova avventura televisiva per Rita Rusic. Cristiano Di Luzio fino a qualche giorno fa sconosciuto e la più nota fidanzata ed ex moglie del produttore tv ed ex Presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori, sono stati scelti per partecipare alla prossima edizione della trasmissione tv di Rai 2 Pechino Express.

Nella gara televisiva le coppie sono chiamate, con zaino in spalla e pochi spiccioli in tasca, a sfidarsi nel corso di viaggi in paesi esotici per raggiungere quanto più velocemente possibile una meta prestabilita.