Nuova puntata di CasaViola: si parla della goleada con la Sampdoria e della partita con il Milan. Ospiti d’eccezione in studio

Nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina, in onda su Toscana TV e in diretta streaming su internet su Fiorentinanews.com. Conduce in studio Lucia Petraroli, alla presenza di ospiti illustri, come il giornalista Roberto Vinciguerra, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi, l’intermediario di mercato Michele Fratini e il giornalista Stefano Ballerini. Si parlerà della grande vittoria con la Sampdoria, della prossima partita contro il Milan e di tanto altro ancora. A partire dalle 21.15 potete vedere il programma su Toscana TV, oppure, in diretta streaming, qui su Fiorentinanews.com.