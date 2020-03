Nuova puntata di CasaViola: si parla dell’emergenza coronavirus. Collegamento con ospiti d’eccezione

Nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina. Conduce in studio Lucia Petraroli. Tanti i temi che verranno affrontati nella puntata di stasera: l’emergenza coronavirus e le sue conseguenze, nel mondo del calcio e più specificatamente in relazione alla Fiorentina. Ospiti d’eccezione in collegamento video: il direttore di Fiorentinanews.com Stefano Del Corona, l’ex calciatore Luca Ariatti, il giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicola Binda, il direttore sportivo Stefano Antonelli e la mental coach Alessandra Monasta. A partire dalle 21.15 potete vedere il programma su Toscana TV, oppure, in diretta streaming, qui su Fiorentinanews.com.