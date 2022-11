Arthur Cabral è tornato da Riga con nuove certezze e con intenzioni da bomber vero. Ha messo a segno 3 reti negli ultimi 12 giorni, fra campionato e Conference, e un altro ribaltone nelle gerarchie dei centravanti è tutt’altro che impossibile.

Anche Jovic si è svegliato nel mese di ottobre, ma non in Lettonia dove a fare centro è stato il brasiliano mentre il serbo non è riuscito ad esaltarsi. In più Arthur è il re incontrastato di questa competizione perché ha già segnato 15 reti in 19 gare, 13 delle quali con la casacca del Basilea. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.