Nuove indicazioni del Governo sugli stadi: capienza ancora al 75%, ma mascherina FFP2 obbligatoria

Arrivano le prime indicazioni dal Governo sulle nuove norme di contenimento ai contagi Covid. Le prime indicazioni che arrivano dalla cabina di regia che oggi decide sulle restrizioni per il periodo di festa fanno sorridere i tifosi. Viene previsto infatti l’obbligo di mascherina FFP2, anche all’aperto e anche in zona bianca, per assistere agli eventi sportivi, partite di campionato comprese, oltre che per andare al cinema, a teatro o viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico. Sembra scongiurata dunque la possibilità di intervenire nuovamente sulla capienza, ora fissata al 75%.

Tra le altre notizie che arrivano c’è quella della riduzione della validità del Green pass da nove a sei mesi a partire dal primo febbraio.