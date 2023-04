Nuovo incontro tra Fiorentina e Comune: Nardella e Barone definiscono la convenzione per il Franchi. La situazione

La Fiorentina ha incontrato il Comune di Firenze per definire gli ultimi dettagli e andare oltre le incomprensioni rimaste in tema stadio. Secondo quanto riportato dal TGR Rai Toscana, il direttore generale del club viola Joe Barone e il sindaco di Firenze Dario Nardella si sono incontrati ieri per definire la convenzione sullo stadio Artemio Franchi, per quanto riguarda la prossima stagione (2023/24).

L’incontro è avvenuto con l’intento di confermare l’accordo e continuare a lavorare insieme. A breve, dunque, dovrebbe arrivare la firma: le ultime questioni in sospeso sono state sistemate.