Nuovo prestito per un giovane difensore della Fiorentina: vicino l’accordo con la SPAL

Una nuova avventura in vista per Christian Dalle Mura. Il difensore classe 2002 della Fiorentina, secondo Gianluca Di Marzio, sembra infatti a un passo dal prestito alla SPAL. La società ferrarese avrebbe raggiunto un accordo con il club viola, disposto a cedere il giocatore in prestito secco con un premio di valorizzazione.

Dalle Mura resterebbe quindi in Serie B, dopo che l’anno scorso è retrocesso giocando in prestito nel Pordenone. Una nuova opportunità per il difensore di fare esperienza, in attesa di capire se in futuro potrà fare al caso della prima squadra.