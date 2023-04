Nuovo step per la carriera di Pedro? Uno storico club di Premier League pronto all’assalto in estate

Mentre la Fiorentina si gode Cabral, lontano dall’Italia c’è un ex attaccante viola che continua a raccogliere successi. Stiamo parlando di Pedro, la cui esperienza a Firenze non è stata memorabile – per usare un eufemismo – e che in Brasile invece ha ritrovato condizione e rendimento.

Al punto che, secondo quanto riporta FootballInsider247.com, per lui potrebbe esserci un futuro in Premier League. A manifestare il proprio interesse al Flamengo è stato infatti il Nottingham Forest, storico club inglese che in estate vorrebbe acquistare l’attaccante brasiliano. Per Pedro sarebbe il primo ritorno in Europa dopo la Fiorentina, ma molto dipenderà dalle sorti del Nottingham che al momento si trova in zona retrocessione.