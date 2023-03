Occhio al cartellino: due pedine importanti per la Fiorentina rischiano la squalifica in vista dell’Inter

Sono due i nomi in diffida per la Fiorentina in vista della partita che oggi pomeriggio giocherà al Franchi contro il Lecce: Giacomo Bonaventura e Sofyan Amrabat. Se per il primo il ballottaggio con Antonin Barak è aperto, il marocchino dovrebbe essere titolare in mediana.

Entrambi dovranno stare molto attenti al possibile cartellino giallo per evitare di saltare per squalifica la prossima gara contro l’Inter in programma il 1° aprile, dopo la sosta per le nazionali.