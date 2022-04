Odriozola-Fiorentina, adesso si può fare: C’è il via libera del Real Madrid

Da una parte il rush finale di stagione, dall’altra il futuro: la Fiorentina guarda al presente, ma anche a quello che sarà nei prossimi mesi. A cominciare dal calciomercato e dal futuro di Alvaro Odriozola, arrivato a Firenze in prestito secco dal Real Madrid.

L’intenzione del club spagnolo è di puntare ancora su Carvajal e Vazquez anche nella prossima stagione, lasciando così la strada aperta alla permanenza del terzino destro in riva all’Arno. Gli uomini mercato viola, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, sono già al lavoro e l’ottimismo sembra crescere sempre di più con il passare delle ore.

I rapporti tra i due club sono, da tempo, ottimi. Toccherà alla Fiorentina capire se accelerare per provare ad acquistarlo (il Real chiede venti milioni) oppure se lavorare per ottenere un nuovo prestito, magari con un diritto di riscatto prefissato.

Odriozola ha un contratto con gli spagnoli fino al 2024, dunque anche questa soluzione non rischierebbe di essere svantaggiosa per nessuna delle due parti in causa.