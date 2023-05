Oggi sul campo, domani sul mercato: Fiorentina e Torino mettono gli occhi su… una delle ultime vittime viola in Conference

Come riporta questa mattina Tuttosport, la sfida tra Fiorentina e Torino si potrebbe riproporre anche quest’estate sul mercato, visto che le due società che oggi si sfideranno in campo hanno messo gli occhi su Mohamed Zeki Amdouni, attaccante che i viola hanno imparato a conoscere bene. Svizzero con cittadinanza turca, il giocatore è in forza al Basilea in prestito dal Losanna ed è stato una delle vittime della Fiorentina in Conference League.

Contro i viola un gol all’andata e un gol al ritorno che hanno acceso l’interesse delle due squadre per lui, con il Basilea che in estate lo riscatterà proprio dal Losanna per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Il valore di mercato, invece, è poco più altro: 5-6 milioni.