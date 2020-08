Oliveira: “Chiesa? Giusto sacrificarlo sul mercato, per lui e per la società. Se la Fiorentina ha dato fiducia a Iachini significa che…”

L’ex attaccante della Fiorentina Luis Oliveira ha parlato così a Radio Sportiva: “Nuovo attaccante Fiorentina? Io sono pronto! Tra Piatek e Belotti scelgo l’italiano, è più completo e può fare la differenza. Iachini? Se la Fiorentina gli ha dato fiducia è perché ha visto qualcosa di importante, soprattutto nel portare quell’unione all’interno del gruppo che prima non c’era. Chiesa? Giusto sacrificarlo sul mercato, per lui e per la società“.



