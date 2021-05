Oliveira: “Gattuso-Fiorentina? E’ calabrese come Commisso, andranno d’accordo”

L’ex giocatore della Fiorentina, Luis Oliveira, ha parlato a TMW della stagione della squadra di Iachini e dei possibili sviluppi futuri.

“Cos’è successo alla Fiorentina? La stessa cosa che è capitata al Cagliari. Nessuno pensava che quest’anno dovesse fare un campionato di questo genere. Entrambe le squadre devono capire dove hanno sbagliato e migliorare. Ora credo serva un allenatore giusto per la Fiorentina e poi prendere i giocatori adatti per rilanciarsi. Come vedrei Gattuso sulla panchina viola? Sta facendo molto bene al Napoli. Il calcio è assurdo: se fai bene ti mandano via, non ci si capisce nulla. Se va Firenze farà un bel lavoro, tra l’altro lui è calabrese e il presidente idem, andranno d’accordo”