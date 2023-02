Onorato: “Non è vero che ci sono vincoli insuperabili al Flaminio, guardate al Franchi non li hanno superati”

Si parla di stadio nuovo anche in casa Lazio e la questione Flaminio è al centro dell’attenzione da tempo immemore, con l’impianto che rischia di essere dimenticato. Il presidente Lotito aveva lamentato la presenza di alcuni vincoli che impedirebbero alcune opere di restyling, gli ha risposto così l’assessore allo sport Alessandro Onorato: “Noi abbiamo aspettato la proposta della Lazio per rispetto della società e dei tifosi. Abbiamo garantito tutta la collaborazione e vogliamo continuare a farlo. Il presidente non si nasconda dietro problemi che non ci sono. Al Franchi sono stati superati i vincoli e quello stadio è stato fatto dallo stesso architetto, ben 40 anni prima del Flaminio”.