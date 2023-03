Opzione Castellani sempre più lontana. Corsi può acquistare l’impianto: I dettagli

Incassato per ora il fatto che la Fiorentina, a partire dal giugno 2024, traslocherà dal Franchi per due anni, la macchina della politica si è già messa al lavoro per individuare una soluzione che permetta ai viola di disputare le proprie gare casalinghe il più vicino possibile a Firenze.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, una prospettiva complessa visto che quella che era l’opzione preferita del club di Commisso – il Castellani di Empoli – si sta allontanano giorno dopo giorno. A mettere i bastoni fra le ruote a questa ipotesi non ci sono state solo le dichiarazioni del sindaco Barnini ma anche la concreta prospettiva che nei prossimi mesi il presidente Corsi acquisti l’impianto, con l’obiettivo di ristrutturarlo.