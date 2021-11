Orlando: “Italiano non ha alternative in panchina, le altre squadre sì. La Fiorentina faccia la corsa sulla Roma”

L’ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato sulle frequenze di Radio Toscana: “A Torino la squadra ha giocato bene, occupando bene il campo. La Juventus non è stata mai pericolosa fino all’espulsione: Milenkovic fa una sciocchezza, ma ci sta di commettere un fallo del genere. Amrabat non sente la fiducia, entrare a partita in corso lo mette in grande difficoltà. La Fiorentina ha fatto la partita, ma non c’è mai stata la sensazione che potessimo fare gol”.

Continua così Orlando: “La sensazione è che Italiano si giri verso la panchina e si renda conto di non avere quei giocatori in grado di fare la differenza a partita in corso, mentre le altre squadre hanno questi giocatori. Europa? La Lazio si è ripresa, mentre Mourinho dovrebbe smetterla di fare polemica ogni domenica: la Fiorentina può fare la corsa sulla Roma“.