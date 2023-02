Orlando: “Nella Fiorentina c’è paura di sbagliare, perché dopo il Verona arriva il Milan. Se cade al Bentegodi, occhio all’atmosfera che si può creare a Firenze”

L’ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio in vista della partita di questa sera tra la Viola e l’Hellas Verona in programma alle 18:30 al Bentegodi. I viola devono uscire da una situazione difficile in campionato e il match contro i gialloblù potrebbe essere un buon punto di partenza, considerando che al prossimo turno c’è il Milan:

“C’è paura, perché dovesse arrivare una sconfitta, poi ci sarà il Milan e poi può subentrare la paura. Se esce indenne tutto ok, sennò poi si fa difficile visto l’ambiente di Firenze”