Orrico: “La Fiorentina ha preso due attaccanti non adatti al gioco di Italiano. Il tecnico viola fa bene a non guardare in faccia nessuno”

L’ex allenatore toscano Corrado Orrico ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno. Queste le sue parole su Italiano e non solo: “I risultati non sono arrivati perché l’allenatore viola ha perso diversi giocatori e in più cambia sempre la formazione. I continui capovolgimenti in campo non favoriscono l’intesa di gioco, che secondo me manca. Il mio giudizio su di lui rimane comunque positivo”.

E ancora: “Il tecnico viola ha fatto bene a escludere gli attaccanti nell’ultima gara, è giusto non guardare in faccia nessuno. Con Icardi, che è uno specialista, la squadra viola sarebbe una squadra di alta classifica. Vedo Jovic e Cabral come due nomi non adatti al gioco di Italiano”.