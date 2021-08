Orsolini: Il contatto con la Fiorentina c’è stato. Bologna mette un paletto importante e chiede un ventello per chiudere. Brekalo staccato

Il contatto della Fiorentina c’è stato. Così come quello della Lazio. Il giocatore in questione è ovviamente l’esterno offensivo Riccardo Orsolini.

E il Bologna, stando a quanto riportato da La Nazione, ha messo un paletto importante: chi vuole il giocatore deve chiudere l’affare entro l’inizio del campionato.

Al momento le cifre sono state un ostacolo perché nelle intenzioni del club felsineo servirebbero almeno 20 milioni di euro per il cartellino, ma anche il giocatore vuol fare un salto di qualità per quello che riguarda l’ingaggio (in rossoblu guadagna intorno al milione netto).

Più staccato resta il nome di Brekalo. Anche in questo caso, le richieste del Wolfsburg per il giovane 23enne sono comunque importanti. I tedeschi infatti vorrebbero almeno 15 milioni di euro per lasciar partire il talento croato.