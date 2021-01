Ottavi Coppa Italia: Muriqi al 90′ regala i quarti a Inzaghi. Parma ko 2 a 1

Si è da poco conclusa l’ultima sfida in programma per quanto riguarda gli ottavi di Coppa italia. All’Olimpico Lazio e Parma si sfidano per staccare il pass che vale i quarti della competizione nazionale, con l’Atalanta come prossimo avversario già designato.

I biancocelesti passano in vantaggio al 23′ con la rete siglata dall’ex di turno Parolo, bravo a superare Colombi con un potente e preciso colpo di testa che vale l’1 a 0 per la squadra di Inzaghi. A poco meno di 10’ dalla fine però il Parma acciuffa il pari con Mihaila, ma proprio al 90′ sale in cattedra Muriqi che con un colpo di testa a incrociare colpisce il palo e poi la testa di Colombi per il 2-1 finale. Vittoria per la Lazio che così affronterà Gasperini mercoledì prossimo nei quarti di finale.