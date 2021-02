Papu Gomez, che esordio a Siviglia: gran gol dalla distanza VIDEO

Alejandro Gomez è stato un reale obiettivo della Fiorentina? Lo stipendio alla Ribery è cosa vera, o nemmeno i soldi avrebbero convinto il Papu a vestirsi di viola? Non abbiamo risposte a questi quesiti, i fatti poi hanno detto altro, con l’argentino che, entrato in rotta di collisione con Gasperini, ha salutato l’Atalanta per approdare al Siviglia e la Fiorentina che ha puntato su Kokorin per colmare il vuoto in attacco.

Intanto l’ex nerazzurro ieri sera ha debuttato in Liga. E non ha certo avuto bisogno di molto tempo, essendo un giocatore pronto, come quelli che cercava Pradè. Il Papu è stato subito decisivo contro il Getafe: subentrato all’ex Genoa e Milan Ocampos al 57′, si è reso protagonista di ottime giocate ed ha segnato a 3′ dalla fine il 2-0 per gli andalusi, con un gran sinistro dai trenta metri. Niente male come inizio: il match è poi terminato 3-0. Di seguito il video del gol.