Paratici: “Chiesa? La Juventus è attenta a ciò che succede sul mercato”

Il Direttore Sportivo della Juventus, Fabio Paratici è intervenuto alla presentazione di Grand Hotel Calciomercato, il libro di Gianluca di Marzio, parlando anche della situazione legata a Federico Chiesa: “La Juventus è sempre attenta a quello che succede sul mercato, che sia per Chiesa o un altro giocatore. Questo è il nostro credo, bisogna essere creativi, soprattutto in questo momento in cui è difficoltoso fare mercato”. Queste le parole dell’uomo mercato bianconero raccolte da TMW.

0 0 vote Article Rating