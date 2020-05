Paratici “corteggia” Chiesa e Castrovilli: “Sono tra i giocatori più forti che abbiamo in Italia”

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport, “corteggiando” velatamente due giocatori della Fiorentina e un obiettivo di mercato della squadra viola: “Chiesa, Castrovilli e Tonali sono tra i giocatori più forti che abbiamo in Italia. La Nazionale sta dando una bella vetrina a questi calciatori. Ora abbiamo una generazione di ragazzi italiani forti e bravi, sono sicuro che sapremo dare ancora tanti profili interessanti ai nostri club. Noi italiani abbiamo il calcio nel DNA. Faccio un grosso in bocca al lupo a Mancini per l’Europeo, finora ha svolto un ottimo lavoro”.